Sean ‘Diddy’ Combs opnieuw aangeklaagd voor wangedrag

Sean ‘Diddy’ Combs heeft weer een aanklacht tegen zich lopen. Zangeres Dawn Richard beweert dat de rapper en producer haar heeft mishandeld en seksueel heeft misbruikt en eist een schadevergoeding, meldt entertainmentsite TMZ.

Richard was lid van de meidengroep Danity Kane die Diddy in het MTV-programma Making The Band (2004) samenstelde. De rapper zou zich tijdens de opnames agressief hebben gedragen tegen alle deelneemsters, maar had het volgens de zangeres vooral op haar gemunt. Zo zegt ze dat hij haar onder meer 48 uur lang achter elkaar, zonder slaap, liet repeteren waardoor ze uitgedroogd en uitgeput raakte.

Later zou hij haar ook hebben aangerand. Ook zegt Richard dat Diddy haar twee uur in een auto had opgesloten.

Cassie

De zangeres zegt ook te hebben gezien hoe de rapper zijn toenmalige vriendin Cassie mishandelde. Eerder dit jaar lekten al bewakingsbeelden van een hotel uit waarop te zien was hoe de rapper Cassie aanviel.

Sinds november hebben meerdere vrouwen zich gemeld die stellen dat zij seksueel zijn misbruikt en/of mishandeld door de rapper. Zelf ontkent hij alle aantijgingen.