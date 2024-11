‘Diddy probeerde proces te beïnvloeden vanuit cel’

Sean ‘Diddy’ Combs (55) wordt ervan beschuldigd vanuit de gevangenis contact te hebben gezocht met mogelijke getuigen in zijn zaak. Daarnaast zou hij geprobeerd hebben de publieke opinie te manipuleren om invloed uit te oefenen op de jury in zijn aankomende rechtszaak.

Diddy wordt verdacht van onder meer mensenhandel en zou volgens openbare aanklagers via gevangenisgesprekken familieleden hebben gevraagd om contact op te nemen met vermeende slachtoffers en getuigen.

De getuigen zouden ‘narratieven’ hebben moeten creëren om juryleden te beïnvloeden. Dit blijkt uit een gerechtelijk document, aldus persbureau AP. De aanklagers zeiden dat Diddy direct na zijn arrestatie in september de regels begon te overtreden. Dit omvatte het aanmoedigen van marketingstrategieën om de publieke opinie te beïnvloeden. Ook moedigde hij zijn kinderen aan een video op hun sociale media te plaatsen waarin ze zijn verjaardag vierden. Daarna volgde hij de statistieken, inclusief de betrokkenheid van het publiek en besprak expliciet met zijn familie hoe ze de video moesten laten inwerken op potentiële juryleden in zijn zaak.

De aanklagers hebben de rechter gevraagd een nieuw verzoek van Diddy en zijn advocaten om vrijlating op borgtocht af te wijzen. Over dit verzoek wordt op 22 november een zitting gehouden.

“De verdachte heeft herhaaldelijk laten zien – zelfs tijdens zijn hechtenis – dat hij flagrant en herhaaldelijk regels zal overtreden om de uitkomst van zijn zaak op oneigenlijke wijze te beïnvloeden”, schrijven de aanklagers in het verzoekschrift. “De verdachte heeft met andere woorden laten zien dat hij niet te vertrouwen is om zich aan regels of voorwaarden te houden.”

De advocaten van Diddy hebben tot op heden geen reactie gegeven aan het persbureau.

De rapper zit sinds september 2024 vast nadat hij werd gearresteerd op ernstige aanklachten. Hij wordt beschuldigd van mensenhandel, dwang, en het faciliteren van prostitutie. Volgens de openbare aanklagers zou Diddy een crimineel netwerk hebben geleid dat evenementen organiseerde waarbij vrouwen onder dwang en manipulatie werden uitgebuit. Daarbij zouden drugsgebruik en niet-consensuele opnames een rol hebben gespeeld.

Daarnaast zijn er ook beschuldigingen van fysiek misbruik en wangedrag tegen hem, die teruggaan tot de jaren 90. Verschillende personen hebben in de loop der jaren deze aantijgingen openbaar gemaakt. Diddy ontkent de beschuldigingen, maar gaf in 2016 toe fysiek geweld te hebben gepleegd tegen zijn ex Cassie Ventura. Dit incident werd vastgelegd op video.

