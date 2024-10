Nieuwe aanklacht tegen Diddy voor misbruik 10- en 17-jarige

Tegen de Amerikaanse producer en rapper Sean ‘Diddy’ Combs zijn opnieuw twee aanklachten van seksueel misbruik ingediend. Dit keer gaat het om het seksueel misbruiken van een 10-jarige jongen in 2005 en om het seksueel misbruiken van een 17-jarige jongen in 2008.

De aanklager die op het moment van misbruik 10 jaar was zei dat hij een aspirant-acteur en rapper was toen een door zijn ouders ingehuurde consultant een “auditie” voor hem regelde bij Combs in zijn hotelkamer. Volgens de aanklacht gaf Combs hem een drankje met drugs erin, duwde hem naar beneden en dwong hem tot orale seks. De 17-jarige jongen zou in 2008 auditie hebben gedaan voor de tv-serie “Making the Band” toen Combs en een bodyguard hem seksueel misbruikten.

De twee rechtszaken werden maandag aangespannen bij een rechtbank in de staat New York door advocaat Tony Buzbee, die naar eigen zeggen inmiddels meer dan 150 slachtoffers van Combs’ misbruik vertegenwoordigt en minstens zeventien rechtszaken heeft aangespannen.

Tientallen beschuldigers

De 54-jarige Diddy werd vorige maand gearresteerd en zit sindsdien vast, in afwachting van zijn proces dat in mei van start gaat. Hij wordt door tientallen mensen beschuldigd van seksueel wangedrag waaronder aanranding en verkrachting. Daarnaast zit Diddy ook vast voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel.