Schokkende videobeelden van mishandeling door Sean ‘Diddy’ Combs opgedoken

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft beveiligingsbeelden gevonden van een gewelddadig incident met Sean ‘Diddy’ Combs en zijn ex-vriendin Cassie Ventura uit 2016. Op de schokkende beelden is te zien hoe de rapper zijn toenmalige vriendin fysiek mishandelt in de gang van een hotel.

Ventura had in november vorig jaar een aanklacht ingediend tegen Combs voor mishandeling en verkrachting. De beschuldigingen die hierin werden gedaan, lijken volgens CNN sterk op de geweldpleging door de rapper die op de opgedoken camerabeelden te zien zijn. Hierop is te zien hoe de rapper zijn toenmalige vriendin op de grond gooit, haar tweemaal trapt en aan haar trui over de gang trekt. Ventura en Combs schikten niet veel later, nadat de aanklacht vorig jaar was ingediend. Combs heeft alle aantijgingen altijd ontkend.

Hartverscheurend

De advocaat van Ventura vindt de opgedoken video bij CNN “hartverscheurend” en dat de beelden “het verontrustende en roofzuchtige gedrag van meneer Combs alleen maar bevestigen”. “Woorden schieten tekort om de moed en vastberadenheid uit te drukken die mevrouw Ventura heeft getoond door dit aan het licht te brengen.”

