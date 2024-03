Federale politie doet invallen in panden van Sean ‘Diddy’ Combs wegens ‘onderzoek naar sekshandel’

Federale agenten hebben maandag invallen gedaan in zakelijke panden van Sean ‘Diddy’ Combs in Los Angeles. Dat melden Amerikaanse media. Het gaat om agenten van Homeland Security, het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Volgens website TMZ zou het onderzoek te maken hebben met sekshandel. Rapper Sean ‘Diddy’ Combs is de afgelopen tijd door meerdere vrouwen aangeklaagd voor verkrachting. Deze aanklachten kwamen kort na elkaar omdat in New York een regeling op dit gebied is aangepast. Door die zogeheten Adult Survivors Act kunnen slachtoffers van seksueel geweld alsnog een aanklacht indienen als een vergrijp officieel al is verjaard.

Megaoperatie

De panden zijn gelieerd aan Bad Boy Films, een productiehuis van Combs, en bevinden zich in Holmby Hills, een rijke wijk van Los Angeles. Volgens sommige media zouden er ook invallen zijn gedaan in panden in Miami. De invallen zijn goedgekeurd door een rechtbank in New York. Bij de operatie waren onder meer boten en helikopters betrokken.

Sean Combs ontkent overigens alle beschuldigingen aan zijn adres. Door de aanklachten is de rapper wel tijdelijk teruggetreden als voorzitter van het muzieknetwerk Revolt. Het vermogen van de succesvolle muzikant wordt volgens Forbes geschat op 1 miljard.