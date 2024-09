Opnieuw aanklacht tegen Diddy voor seksueel misbruik

Sean ‘Diddy’ Combs is opnieuw aangeklaagd. Een vrouw beschuldigt hem van herhaaldelijk seksueel misbruik en mishandeling, melden Amerikaanse media. De rapper zou haar ook zwanger hebben gemaakt.

Het vermeende slachtoffer bezocht Diddy tussen 2021 en 2022 regelmatig in zijn huizen in Los Angeles, New York en Miami. De rapper gebruikte volgens haar “dwingende en intimiderende taal” om haar over te halen langs te komen. Tijdens deze ontmoetingen liep ze verschillende verwondingen op, waaronder blauwe plekken en een bijtwond op een van haar voeten.

De vrouw beweert eveneens dat Diddy haar alcoholische drank gaf en haar dwong tot het gebruiken van drugs, waardoor ze een black-out kreeg. Kort daarna kwam ze erachter dat ze zwanger was. Medewerkers van Diddy probeerden haar te dwingen om het kind weg te laten halen. De vrouw, die een schadevergoeding eist, kreeg uiteindelijk een miskraam.

Diddy werd eerder deze maand gearresteerd in New York, op verdenking van mensenhandel, het dwingen tot seksuele handelingen en het runnen van een criminele organisatie. Daarna volgden nog diverse aanklachten. De muzikant ontkent alle beschuldigingen.