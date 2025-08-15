Special Forces Vips S4 Staff Horizontal

Deze BN’ers doen mee aan gloednieuwe seizoen Special Forces VIPS

Tekst: Denise Delgado

15/08/2025

Op zondag 14 september trapt Videoland af met het vijfde seizoen van ‘Special Forces VIPS’. Elf bekende Nederlanders laten hun luxe leventje achter en reizen af naar Kroatië, waar ze worden onderworpen aan keiharde militaire trainingen.

Fysieke uitputting

Opgeven is geen optie: zonder Instagram, samenwerkingen en comfortabele auto’s moeten de deelnemers zien te overleven met slaaptekort, fysieke uitputting en een meedogenloze omgeving. De grootste strijd? Die voeren ze met zichzelf. Wij stellen de kandidaten van de nieuwe Special Forces VIPS aan jullie voor.

Timor Steffens

Topdanser en choreograaf die werkte met Madonna, Beyoncé en Michael Jackson. Perfectionist die uit zijn comfortzone wil stappen en echte toewijding wil tonen.

Special Forces Vips S5 Timor Horizontal Clean 2

Famke Louise

Zangeres en vlogger die kritiek gewend is en haar emoties zelden toont. Doet mee om sterker te worden en meer over zichzelf te ontdekken.

Special Forces Vips S5 Famke Horizontal Clean 2
Famke

Cherry-Ann Person

Zakenmagnaat uit The Real Housewives of Amsterdam, bekend om haar doorzettingsvermogen en strijdlust.

Special Forces Vips S5 Cherry Ann Horizontal Clean 2
Cherry Ann

Kosso (Albert Dervishaj)

Rapper, bodybuilder en ondernemer. Onvermoeibaar, maar benieuwd waar zijn echte grens ligt.

Special Forces Vips S5 Kosso Horizontal Clean 2
Kosso

Jody Bernal

Zanger en DJ die nu zoekt naar nieuwe uitdagingen buiten het gezinsleven.

Special Forces Vips S5 Jody Horizontal Clean 2
Jody

Fajah Lourens

Actrice, schrijfster en healthcoach die niets aan het toeval overlaat en alles geeft.

Special Forces Vips S5 Fajah Horizontal Clean 2
Fajah

Rachel John

Kickbokser en influencer die fysieke en mentale uitdagingen met volle kracht aangaat.

Special Forces Vips S5 Rachel Horizontal Clean 2
Rachel

Farja Farvardin (Fawry Not Sawry)

Host en presentator die wil bewijzen dat hij meer is dan alleen humor.

Special Forces Vips S5 Farja Horizontal Clean 2
Farja

Dylan Hoogerwerf

Oud-olympisch shorttracker en creatieveling die zijn sportmentaliteit wil testen.

Special Forces Vips S5 Dylan Horizontal Clean 2
Dylan

Djarno Hofland

Oud-voetballer, tourmanager van André Hazes en influencer die zijn angsten en negatieve gedachten wil overwinnen.

Special Forces Vips S5 Djarno Horizontal Clean 2
Djarno

Matthijs Groenevelt

Realityster en ondernemer die leeft voor mentale en fysieke kracht. Onderschatting is zijn brandstof.

Special Forces Vips S5 Matthijs Horizontal Clean 2
Matthijs

De eerste twee afleveringen van Special Forces VIPS zijn vanaf 14 september te zien op Videoland, gevolgd door wekelijkse afleveringen. Op 13 september om 22.50 uur wordt de eerste aflevering ook uitgezonden op RTL 4.

Vorig seizoen gingen de BN’ers tot het uiterste, zowel mentaal als fysiek. Ze gaven alles, lieten hun comfortzone ver achter zich en ontdekten hoe ver ze écht konden gaan. Bekijk de video hieronder:

BEELD: Shotbysud/RTL

