Deze BN’ers doen mee aan gloednieuwe seizoen Special Forces VIPS
15/08/2025
Op zondag 14 september trapt Videoland af met het vijfde seizoen van ‘Special Forces VIPS’. Elf bekende Nederlanders laten hun luxe leventje achter en reizen af naar Kroatië, waar ze worden onderworpen aan keiharde militaire trainingen.
Fysieke uitputting
Opgeven is geen optie: zonder Instagram, samenwerkingen en comfortabele auto’s moeten de deelnemers zien te overleven met slaaptekort, fysieke uitputting en een meedogenloze omgeving. De grootste strijd? Die voeren ze met zichzelf. Wij stellen de kandidaten van de nieuwe Special Forces VIPS aan jullie voor.
Timor Steffens
Topdanser en choreograaf die werkte met Madonna, Beyoncé en Michael Jackson. Perfectionist die uit zijn comfortzone wil stappen en echte toewijding wil tonen.
Famke Louise
Zangeres en vlogger die kritiek gewend is en haar emoties zelden toont. Doet mee om sterker te worden en meer over zichzelf te ontdekken.
Cherry-Ann Person
Zakenmagnaat uit The Real Housewives of Amsterdam, bekend om haar doorzettingsvermogen en strijdlust.
Kosso (Albert Dervishaj)
Rapper, bodybuilder en ondernemer. Onvermoeibaar, maar benieuwd waar zijn echte grens ligt.
Jody Bernal
Zanger en DJ die nu zoekt naar nieuwe uitdagingen buiten het gezinsleven.
Fajah Lourens
Actrice, schrijfster en healthcoach die niets aan het toeval overlaat en alles geeft.
Rachel John
Kickbokser en influencer die fysieke en mentale uitdagingen met volle kracht aangaat.
Farja Farvardin (Fawry Not Sawry)
Host en presentator die wil bewijzen dat hij meer is dan alleen humor.
Dylan Hoogerwerf
Oud-olympisch shorttracker en creatieveling die zijn sportmentaliteit wil testen.
Djarno Hofland
Oud-voetballer, tourmanager van André Hazes en influencer die zijn angsten en negatieve gedachten wil overwinnen.
Matthijs Groenevelt
Realityster en ondernemer die leeft voor mentale en fysieke kracht. Onderschatting is zijn brandstof.
De eerste twee afleveringen van Special Forces VIPS zijn vanaf 14 september te zien op Videoland, gevolgd door wekelijkse afleveringen. Op 13 september om 22.50 uur wordt de eerste aflevering ook uitgezonden op RTL 4.
Vorig seizoen gingen de BN’ers tot het uiterste, zowel mentaal als fysiek. Ze gaven alles, lieten hun comfortzone ver achter zich en ontdekten hoe ver ze écht konden gaan. Bekijk de video hieronder:
BEELD: Shotbysud/RTL
