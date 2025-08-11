Boekpresentatie Poetsen Met Estelle. Fajah Lourens

Fajah Lourens zet grote stap en verhuist naar Spanje

11/08/2025

Fajah Lourens (44) verruilt binnenkort Nederland voor het zonnige Spanje. Samen met haar nieuwe vriend kocht ze een stuk grond in Benissa, waar ze hun droomhuis gaan bouwen mét uitzicht op zee.

‘In the middle of nowhere’

Op die plek wil Fajah niet alleen wonen, maar ook een bed & breakfast runnen, werken als paardencoach en retraites organiseren. De zoektocht naar een geschikte locatie bleek lastig, vertelt ze op TikTok: “Dat was onmogelijk om te vinden.” Tot ze vorig jaar op haar verjaardag het stuk grond in Benissa ontdekte en meteen verkocht was. Andere plekken lagen te afgelegen. “Ik ben te jong, ook al ben ik 44, om in the middle of nowhere te wonen.” 

Wij gaan emigreren naar Spanje en op mijn tiktok ga ik jullie helemaal mee nemen in dit proces.

Over een jaar vertrekken

De bouwplannen en vergunningen zijn inmiddels in volle gang. Samen met haar partner, twee paarden en twee honden wil Fajah over ongeveer een jaar vertrekken. “We gaan het echt samen doen, dus dat is heel erg leuk. Het is echt een supermooie relatie, dus ik verheug me erop.”

Huidige huis te koop

Ondertussen kopen Fajah en haar vriend ook een woning in Amsterdam. Haar huidige huis staat te koop, en online neemt ze haar volgers mee in het hele emigratieproces. Over haar kinderen maakt ze zich geen zorgen: haar zoon woont op zichzelf en ze verwacht dat ze regelmatig in Spanje zullen langskomen. “Honderd procent. We gaan daar iets bouwen… niet te doen zo mooi.” 

