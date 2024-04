Fans klagen Madonna opnieuw aan

Madonna is weer aangeklaagd omdat een concert van de zangeres is uitgelopen. Drie bezoekers van haar show in Washington D.C. dienden vrijdag een aanklacht in wegens “een totaal gebrek aan respect” voor haar fans, meldt entertainmentwebsite Billboard.

Eerder deze maand klaagden fans uit New York de zangeres aan omdat het concert op 13 december meer dan twee uur te laat begon. De advocaten van de fans stellen dat het uitlopen van het concert schade veroorzaakte voor mensen die vroeg moesten opstaan voor hun werk of voor hun gezin moesten zorgen. Bovendien hadden bezoekers moeite met thuiskomen. De advocaten van Madonna hebben verzocht deze zaak te seponeren.

“Consumenten uren laten wachten op haar optreden in een hete, oncomfortabele arena is kenmerkend voor Madonna’s arrogantie en totale gebrek aan respect voor haar fans”, zeggen de advocaten van de fans in Washington D.C. “Madonna en Live Nation vormen in wezen de ergste nachtmerrie voor de consument.” De advocaten benadrukken dat de aanklacht niet gaat over ontevredenheid, maar over mensen die naar hun werk moesten of een oppas thuis hadden.

De 65-jarige zangeres laat haar fans vaker wachten bij haar optredens. Ook bij haar twee concerten in Amsterdam begon de Amerikaanse zangeres in december ongeveer anderhalf uur later