Famke Louise openhartig over moederschap

Famke Louise wil dat haar zoontje Nowie “in alle vrijheid en anonimiteit door het leven kan gaan”. “Ik heb er bewust voor gekozen Nowie buiten de spotlights te houden”, zegt ze in gesprek met het magazine &C.

De zangeres, die momenteel intieme beelden van zichzelf tegen betaling aanbiedt op een platform, zegt daar in de toekomst met haar zoontje over in gesprek te gaan, mocht hij daarop aangesproken worden. “Dan vertel ik hem waarom ik het doe en dat je jezelf als vrouw niet hoeft te schamen voor je lichaam”, aldus Famke Louise. “Ik heb over het algemeen schijt aan wat andere mensen vinden en zal hem ook altijd meegeven dat hij zich niks van anderen moet aantrekken.”

De muziekcarrière van Famke Louise staat momenteel op een lager pitje, omdat ze het lastig te combineren vindt met het moederschap. Mocht haar kind, dat ze samen met Denzel Slager kreeg, de muziekindustrie in willen, dan zou ze hem samen met Slager willen begeleiden. “Hij heeft ouders die er verstand van hebben en zelf in dit wereldje zitten. Dat is zijn geluk als hij hier iets mee zou willen, maar het moet wel voor de volle honderd procent zijn keuze zijn.”

Famke Louise heeft het gevoel dat Nowie “iets” in de muziekwereld wil doen. “Want Nowie is een entertainer. Hij is echt fan van Jonna Fraser, die muziek begint hij al een beetje mee te zingen.”