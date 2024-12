Dochter van Michael Jackson is verloofd

Wedding bells! Paris Jackson (26) en muziekproducer Justin Long gaan trouwen. De dochter van wijlen Michael Jackson maakte het nieuws bekend via Instagram.

In een serie foto’s die liefdevolle momenten uit hun relatie laat zien, pronkt Paris ook trots met haar verlovingsring. ‘De afgelopen jaren met jou waren een onbeschrijfelijke wervelwind en ik had me geen betere partner kunnen wensen om het allemaal mee te beleven,’ schrijft Paris onder de lieve kiekjes. ‘Dank je dat ik de jouwe mag zijn. Ik hou van je.’

Volgens Amerikaanse media heeft Paris sinds 2022 een relatie met Justin, een muziekproducent die nauw betrokken is bij haar muziekcarrière. Het duo werkte samen aan diverse projecten, waaronder haar single Bandaid, die in 2023 werd uitgebracht.

