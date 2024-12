Joost Klein blikt terug op songfestival: ‘Lock me up’

Joost Klein (27) was donderdagavond te zien in de Belgische quiz ‘De Slimste Mens’. De ‘Europapa’-zanger blikte terug op zijn turbulente ervaring met het Eurovisiesongfestival.

Vorig jaar deed Joost ook al mee aan de show, waar hij zijn wens uitsprak om ooit aan het songfestival deel te nemen. Die droom kwam uiteindelijk op een minder ideale manier uit. Joost werd in Malmö gediskwalificeerd van het Eurovisiesongfestival vanwege een incident achter de schermen. “Dat was een ramp ja”, blikte Joost terug op zijn diskwalificatie. “Ik werd zowel eerste als laatste,” reageerde Joost gevat op de vraag hoeveelste hij is geworden.

Tijdens de uitzending vertelde Joost ook over zijn opvallende blauwe pak, dat hij zelf ontwierp op zijn iPad en liet maken door een ontwerpster. Hoewel hij het nog steeds in zijn bezit heeft, draagt hij het niet meer. “Ik heb het pak nog, maar het stinkt heel erg. Ja, echt. Ik ruik gewoon nog 11 mei en 10 mei… Toen ik hard moest rennen voor de politie,” vertelde hij lachend.

Lees ook: Joost Klein overweegt aangifte tegen songfestivalorganisatie

Hij ging verder in op het incident achter de schermen in Malmö, waarbij hij plotseling door de politie werd gezocht. “Dus ik ren stiekem weg en zie daar vervolgens politie uit een busje komen. Waarop ik denk: oké, ik leg mijn paspoort op de grond and lock me up. Waarop een van die agenten zei: ‘Wat is er aan de hand? Ben jij niet van Nederland?’ Ik bevestig dat, waarop die man zegt: ‘Ik hoop dat je ook een beetje kunt genieten.’ Tot zijn verbazing waren de agenten heel vriendelijk. Ze zeiden zelfs dat zich niets van de media in Zweden moest ‘aantrekken’. Joost gaat verder: “‘Want de media hier in Zweden… Ja, die zijn echt afgrijselijk. Negeer ze lekker, wij beschermen je en geniet van je dag'”. Uiteindelijk heeft Joost het incident in Zweden zelf met humor en zelfspot verwerkt.

De aflevering met Joost is te zien via NPO Start. Bekijk hieronder fragmenten van de uitzending:

Lees ook: Hierom is Joost Klein gediskwalificeerd

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @DESLIMSTEMENSTERWERELD