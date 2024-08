EBU blijft ‘volledig’ achter diskwalificatie Joost Klein staan

De European Broadcasting Union (EBU) staat nog altijd “volledig” achter de beslissing om Joost Klein te diskwalificeren op het Eurovisie Songfestival in Malmö. Dat laat de organisator van het Eurovisie Songfestival weten in een verklaring. Maandag werd bekend dat het Zweedse Openbaar Ministerie heeft besloten het onderzoek naar het incident met Klein te stoppen door een gebrek aan bewijs.

De Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival werd gediskwalificeerd voor de finale na een incident achter de schermen van het evenement. De zanger zou een dreigende beweging hebben gemaakt naar een medewerkster. Het OM deed onderzoek en liet maandag weten dat niet bewezen kon worden dat de actie van Klein “tot ernstige angst heeft geleid” of dat hij “dergelijke bedoelingen had”.

Ongepast gedrag

EBU-baas Jean Philip De Tender stelt in de verklaring dat het onderzoek van het Zweedse OM ging over de vraag of er een strafbaar feit was gepleegd en niet “of de heer Klein zich ongepast heeft gedragen” en de regels van het Eurovisie Songfestival heeft overtreden. “Deze nieuwe ontwikkeling heeft dan ook geen invloed op onze beslissing, waar we volledig achterstaan.”