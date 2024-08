Onderzoek songfestivalincident Joost Klein gestopt om ‘gebrek aan bewijs’

Het onderzoek naar songfestivalkandidaat Joost Klein is gestopt door gebrek aan bewijs. Dat heeft het Zweedse Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt. Klein zou tijdens het Eurovisie Songfestival een dreigende beweging hebben gemaakt naar een medewerkster. Reden voor het stopzetten is dat niet bewezen kan worden dat de actie tot “ernstige angst heeft geleid of dat de man dergelijke bedoelingen had”.

Klein werd met zijn nummer Europapa gediskwalificeerd omdat hij een medewerkster zou hebben bedreigd. Organisator EBU kreeg flinke kritiek op de uitsluiting, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn voor het besluit. Zelf liet EBU weten dat de stap genomen was na “grondig intern onderzoek”.

Bezwaar

AVROTROS, die de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival verzorgt, liet in juni weten dat de deelname van volgend jaar nog niet zeker was. Dat had ook te maken met het onderzoek van de EBU naar klachten over een onveilige sfeer bij het evenement. De AVROTROS vindt dat EBU eerst een aantal veranderingen moet doorvoeren. De NPO maakte mede namens de AVROTROS bezwaar tegen de diskwalificatie van Klein.

Het advocatenkantoor dat Klein vertegenwoordigt bevestigt desgevraagd dat het onderzoek is gesloten. Voor verdere reactie was zijn raadsman nog niet bereikbaar.

Reactie Cornald Maas

Songfestivalcommentator Cornald Maas, die eerder woest zei dat het incident waarvoor Joost gediskwalificeerd werd “nauwelijks” iets voorstelt, twittert: “Zoals ik al eerder beweerde, nog los van dat er geen vervolging komt: beslissing EBU-diskwalificatie was, zeker op dat moment, disproportioneel.”