Joost Klein officieel gediskwalificeerd

Joost Klein doet niet meer mee aan de finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending is door organisator European Broadcasting Union (EBU) gediskwalificeerd. Dat heeft het EBU zaterdagmiddag bekendgemaakt.

De reden is het onderzoek dat de politie heeft gedaan naar een incident met een vrouwelijke medewerker van het songfestival, zegt EBU. De vrouw heeft een aanklacht ingediend. “Het zou nu niet gepast zijn om Joost mee te laten doen”, aldus EBU.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival dat een kandidaat tijdens het evenement is gediskwalificeerd. Klein zou met zijn Europapa als vijfde aantreden in de finale.

Veilige werkomgeving

EBU beklemtoont een “zero-tolerance policy” te hebben als het om ongepast gedrag gaat. “We willen een veilige werkomgeving voor iedereen rond het festival’, aldus de organisatie. “Het gedrag van Joost is strijdig met onze regels. Daarom zijn er nu maar 25 kandidaten in de finale”.

EBU voegt hier aan toe dat “in tegenstelling tot wat sommige (sociale) media meldden het geen incident betrof met een artiest of een lid van een delegatie”.