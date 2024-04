Joost Klein met ‘blauwe vogel’ op songfestivalpodium

Joost Klein heeft zoals verwacht zijn eerste songfestivalrepetitie in zijn bekende blauwe pak met puntschouders gedaan. Opvallender was dat zijn goede vriend Appie Mussa gekleed gaat als een blauwe vogel.

Tot nu toe was nog nauwelijks iets bekend over de act van Klein behalve dat zijn vrienden Appie Mussa en Martijn van Eijzeren, beter bekend als de Stuntkabouter, meedoen. Klein wordt ook geflankeerd door twee danseressen in witte trainingspakken. Op de schermen wordt een deel van de songtekst van Europapa getoond.

Maandag vertelde hij bij vertrek op Schiphol tegen de pers dat hij het jammer vindt dat er al beelden van zijn show online komen en dat daardoor de verrassing er al min of meer af is. Het verpest “de grap”, zo vond hij. “Je gaat ook niet bij een goochelaar de repetities filmen toch?”

Tweede repetitie

Klein kreeg dinsdag in de Malmö Arena in totaal een half uur om Europapa te repeteren. De repetitie is niet alleen voor hem zelf, maar ook voor alle technici die Klein straks in beeld brengen en belichten. De komende dagen heeft Klein de tijd om zijn act te perfectioneren. Vrijdag staat een tweede repetitie op het programma.

Volgende week donderdag staat Klein in de tweede halve finale. Hij strijdt dan met vijftien andere landen om in totaal tien finaletickets.