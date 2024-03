Paul Elstak niet met Joost Klein mee naar Eurovisie Songfestival: ‘Heb mijn gedeelte gedaan’

Hoewel Paul Elstak een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het nummer van Joost Klein, gaat de dj in mei niet mee naar het Eurovisie Songfestival. “Ik kan niet, ik moet zelf draaien”, vertelde Elstak vrijdag in het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op!.

De 58-jarige dj vindt het wel best om niet naar het Zweedse Malmö af te reizen. “Het is zijn nummer, ik heb mijn gedeelte gedaan”, zei Elstak. “Laat hem lekker genieten.”

Sausje

Klein wilde graag happy hardcore in zijn nummer Europapa en vroeg daarom Elstak om hulp. Hij geldt als een van de grondleggers van het genre. De dj maakte de zogenoemde ‘drop’ aan het einde van het liedje. “Ik kende hem al een tijdje omdat we samen een track zouden maken”, vertelde Elstak. Toen kreeg hij een stukje muziek opgestuurd en werd hem gevraagd zijn “sausje” er overheen te gieten. “Ik had nooit verwacht dat het er doorheen zou komen.”

Gabbersound scoort

Volgens de dj zou Europapa best eens kunnen scoren op het songfestival. Zeker omdat hij ziet dat de “gabbersound” het ook in andere landen goed doet. “Het leeft wel een beetje allemaal.”

Beeld: instagram@djpaulelstak