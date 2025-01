Zwanger Blake Lively biedt excuses aan Justin Baldoni aan: ‘Iedereen maakt fouten’

Het drama rond Blake Lively (37) en Justin Baldoni (41) krijgt opnieuw een opvallende wending. Dit keer is het Bart Johnson, de zwager van Blake, die voor opschudding zorgt. Nadat hij zich eerder op sociale media fel uitliet over Justin, komt hij nu publiekelijk terug op zijn uitspraken en biedt hij zijn excuses aan.

Juridische strijd en publieke steun

Blake en Justin zijn verwikkeld in een juridische strijd, nadat Blake haar tegenspeler en regisseur beschuldigde van seksuele intimidatie tijdens de opnames van ‘It Ends with Us‘. Aanvankelijk nam Bart, die getrouwd is met Blakes zus Robyn, het publiekelijk voor haar op. Hij noemde Justin een ‘fraudeur’ en bekritiseerde zelfs zijn uiterlijk. Nu trekt hij die harde woorden echter in. Zijn spijtbetuiging op X (voorheen Twitter) heeft op TikTok een nieuwe golf aan speculaties veroorzaakt.

‘Elke keer dat ik iets onaardigs over iemand heb gezegd, heb ik er achteraf spijt van,’ schrijft Bart op X. ‘Gelukkig komt dit bijna nooit voor, zeker niet als ik op mijn best ben. Of wat ik heb gezegd nu waar is of niet en ongeacht of het mijn mening is, zelfs als ik de waarheid probeer te spreken of voor iemand opkom, het is nooit goed. Zelfs in tijden waarin het misschien ‘gerechtvaardigd’ voelde om het juiste te doen, maakte het geen verschil. Ik had beter moeten weten. Dit was beneden mijn eigen normen en ik heb er dan ook spijt van. Iedereen maakt fouten en ik werk hard aan mijn fouten en ik doe mijn best om te groeien en een beter persoon te zijn.’ De tekst gaat verder onder de TikTok-post.

Kritiek op Justin

Bart beschuldigde Justin eerder van het aannemen van een ‘heldenrol’ en noemde zijn imago pure PR. Hij beweerde dat Blake al langer klachten over Justin had en dat de cast hem bewust had ontvolgd. Tegelijkertijd prees hij zijn schoonzus als een toegewijde moeder en hardwerkende ondernemer, die lange dagen maakt om er voor haar kinderen te zijn.

Terugkrabbelen?

Hoewel Bart in zijn excuses niet duidelijk aangeeft dat hij van mening is veranderd, denken veel TikTok-gebruikers dat hij zich terugkrabbelt. Mogelijk heeft nieuwe informatie over de zaak zijn standpunt beïnvloed. De echte reden achter zijn plotselinge spijtbetuiging blijft vooralsnog onduidelijk.

