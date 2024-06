Justin Baldoni opgenomen in ziekenhuis

Justin Baldoni ligt in het ziekenhuis. De Jane the Virgin-acteur heeft een infectie, schrijft hij op Instagram.

De 40-jarige Baldoni deelt foto’s van zichzelf in onder meer een ziekenhuisbed. “Er gaat niets boven een infectie en een week in het ziekenhuis om alles in perspectief te plaatsen”, zegt de Amerikaan.

De acteur is “aan de betere hand” en bedankt zijn artsen en verpleegkundigen. Ook zijn vrouw Emily krijgt een bedankje. “Mijn soulmate – die zo koppig is dat ze niet van mijn zijde wilde wijken en op een bankje sliep… Ik hou zielsveel van je. Voor altijd.”