Zoon Angelina Jolie over de rode loper met littekens na ernstig ongeval met fiets

Pax, de zoon van Angelina Jolie en Brad Pitt, is weer in het openbaar verschenen. De 20-jarige Pax liep samen met zijn moeder over de rode loper van het Toronto International Film Festival.

Pax raakte eind juli gewond na een ongeluk met een elektrische fiets. Hij botste toen op de achterkant van een auto en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Op foto’s van de rode loper zijn littekens op het voorhoofd van Pax goed te zien. Ook zat zijn arm nog in het gips, dat werd verhuld door zijn zwarte pak.

Kinderen onderdeel van filmcrew

Het tweetal was op het filmfestival voor de première van de film Without Blood. Jolie heeft de film geregisseerd. Haar zoons Pax en Maddox waren onderdeel van de filmcrew.