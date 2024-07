Zoon van Pitt en Jolie gewond na ongeluk

Pax, de 20-jarige zoon van Brad Pitt en Angelina Jolie, is gewond geraakt nadat hij betrokken was bij een ongeluk met zijn elektrische fiets. Volgens TMZ reed hij maandagmiddag tijdens de avondspits op straat in Los Angeles toen hij tegen de achterkant van een auto opreed.

Volgens bronnen bij de politie droeg Pax op het moment van het ongeluk geen helm. De twintiger zou na de botsing een hoofdwond en pijn aan zijn heup hebben. Hij werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

TMZ meldt dat Pax, een van de zes kinderen van het voormalige acteurskoppel, de laatste tijd regelmatig zonder helm op zijn elektrische fiets rondrijdt. In Californië is het verplicht om voor bepaalde tweewielers een helm te dragen, maar het is niet duidelijk of de fiets van Pax onder deze categorie valt.

Pax deed de laatste jaren kleine rolletjes in films waar zijn moeder bij betrokken was, zoals Kung Fu Panda 3 en Maleficent.