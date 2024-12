Tom Waes was beschonken tijdens gruwelijk auto-ongeluk: onbegrijpelijke fout

Acteur Tom Waes had te veel gedronken toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken raakte bij een auto-ongeluk in Antwerpen. Dat meldt hij dinsdag in een verklaring aan Belgische media. “Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen. Het spijt me verschrikkelijk”, aldus Waes.

De 56-jarige acteur, bekend van hitserie Undercover, raakte zwaargewond. Maandag meldde de Vlaamse omroep VRT dat Waes nog op de intensive care ligt, maar dat zijn toestand stabiel is en hij buiten levensgevaar is.

Waes zegt zich “niets” te herinneren van het ongeval. “Feit is dat ik die avond op restaurant en café geweest ben, en dat ik te veel gedronken heb om nog met de auto te mogen rijden. Toch ben ik in mijn auto gestapt om thuis te geraken. Onbegrijpelijk. Dat had ik nooit mogen doen, daar bestaat geen enkele twijfel over.”

‘Heel veel geluk gehad’

De acteur laat weten dat hij het besef heeft dat hij “geweldig veel geluk” heeft gehad. “Geluk dat ik geen slachtoffers gemaakt heb. Geluk dat ik het zelf overleefd heb. Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel.” Ook bedankt Waes het verplegend personeel en het medisch interventieteam dat voor hem en zijn naasten gezorgd heeft. Waes focust zich nu op zijn herstel en revalidatie. “Daarom zal ik de komende maanden geen verdere verklaringen meer in de pers afleggen tot mijn management laat weten dat ik weer mentaal en fysiek voldoende kracht heb.”

Porsche-oldtimer

Waes reed met zijn Porsche-oldtimer bij de Kennedytunnel tegen een verkeersbord dat wegwerkzaamheden aangaf. De Belgische ster werkt als acteur, maar ook als presentator. Zo maakte hij in Nederland onder meer het programma Reizen Waes. De VRT kon eerder niet zeggen of zijn ongeluk gevolgen had voor de opnames van nieuwe programma’s.