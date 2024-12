Tom Waes nog op intensive care

Tom Waes ligt nog op de intensive care, maar zijn toestand is stabiel en hij is buiten levensgevaar. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT op verzoek van de familie van Waes. De Belgische tv-presentator raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond bij een auto-ongeluk in Antwerpen. De Undercover-acteur en Reizen Waes-presentator reed met zijn Porsche-oldtimer bij de Kennedytunnel tegen een verkeersbord dat wegwerkzaamheden aangaf.

De VRT berichtte eerder dat Waes bij bewustzijn was, zelfstandig kon ademen en met zijn familie had gesproken. Hij is “dankbaar” voor alle steunbetuigingen die hem en zijn familie bereiken. In de laatste verklaring van de familie wordt ook het verzorgend personeel van het ziekenhuis nadrukkelijk bedankt.

Eerder meldde de omroep ook dat Waes was gereanimeerd, maar dat is niet het geval. “Voor alle duidelijkheid en in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, diende Tom niet gereanimeerd te worden, noch op de plaats van het ongeval, noch in het ziekenhuis”, benadrukt de familie. “De focus ligt nu op het herstel van de impact van het ongeval. Daarbij is het van belang dat dit in alle rust kan gebeuren, dus wordt nogmaals gevraagd dat hij en zijn naasten niet verder gecontacteerd worden.”

Waes krijgt de komende dagen nog onderzoeken om zicht te krijgen op mogelijke breuken.