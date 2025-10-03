One Direction-leden eren overleden Liam Payne in Netflix docu

2014 American Music Awards Press Room One Direction

Tekst: Denise Delgado

03/10/2025

Louis Tomlinson (33) en Zayn Malik (32), beiden voormalig leden van One Direction, bundelen hun krachten in een nieuwe Netflix-documentaire. Voor het project maken ze een roadtrip door de Verenigde Staten, bevestigt ‘The Hollywood Reporter’.

In de docu blikken de voormalig One Direction-zangers terug op hun leven en carrière, maar ook op hun vorig jaar overleden bandgenoot Liam Payne. De zanger kwam op 31-jarige leeftijd om het leven na een val van een hotelbalkon in Buenos Aires.

“Het wordt een avontuurlijk programma, maar er zal ook veel reflectie zijn op het leven”, zegt de zender. “Veel hoogtepunten, maar de dood van Liam was een diep dal. Het duo zal hem eren.”

Uit het oog, maar niet uit het hart

Na hun One Direction-periode verloren Louis en Zayn elkaar een tijdlang uit het oog. Liams overlijden bracht hen echter weer dichter bij elkaar. Deze nieuwe samenwerking zou hun band alleen maar versterken. De opnames zijn inmiddels begonnen. Volgens het blad zullen Harry Styles en Niall Horan, de andere oud-leden van de populaire boyband, niet meewerken aan de documentaire.

De film wordt geregisseerd door Nicola Marsh, die eerder een documentaire maakte over Demi Lovato. De release op Netflix staat gepland voor volgend jaar.

