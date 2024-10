Liam Payne had meerdere soorten drugs in lichaam

In het lichaam van Liam Payne zijn na zijn dood verscheidene soorten drugs aangetroffen. Dat blijkt uit toxicologisch onderzoek, meldt de Amerikaanse nieuwsorganisatie ABC News. De One Direction-zanger overleed woensdag na een val van zijn hotelbalkon in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

In het lichaam van de 31-jarige Payne werden cocaïne, roze cocaïne, crack (een rookbare vorm van cocaïne) en het kalmeringsmiddel benzodiazepine aangetroffen. In zijn kamer lag ook een pijpje om de drugs mee te kunnen roken.

De zanger overleed aan interne en uitwendige bloedingen door de val. Het lichaam van Payne blijft in Argentinië tot het onderzoek is afgerond. Zijn vader is daar momenteel ook.