One Direction reageert op overlijden Liam Pay: ‘Compleet gebroken’

Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik en Louis Tomlinson zijn “compleet gebroken” door het overlijden van hun bandgenoot Liam Payne. Dat laten de One Direction-zangers weten in een gezamenlijke reactie. Payne overleed woensdagavond na een val van zijn hotelbalkon in de Argentijnse stad Buenos Aires.

“We zijn helemaal kapot van het nieuws van Liams overlijden. Wanneer iedereen daartoe in staat is, zullen we meer zeggen”, schrijft de band. “Maar nu nemen we de tijd om te rouwen en het verlies van onze broer, van wie we zielsveel hielden, te verwerken.”

De Britse mannen koesteren de herinneringen die ze met de 31-jarige Liam deelden. “Onze gedachten gaan nu uit naar zijn familie, zijn vrienden en de fans die samen met ons van hem hielden”, schrijven ze. “We zullen hem vreselijk missen. We houden van je Liam.”

One Direction was jarenlang razend populair en scoorde hits met nummers als What Makes You Beautiful en Night Changes. Zayn verliet de band in 2015. Begin 2016 kondigden de overige vier mannen aan een pauze voor onbepaalde tijd te nemen.