Voormalig One Direction-lid Liam Payne (31) overleden

Voormalig One Direction-zanger Liam Payne (31) is dood aangetroffen in zijn hotel in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Argentijnse media. De politie heeft het overlijden inmiddels bevestigd.

Payne overleed na een val van de derde verdieping van een hotel in de wijk Palermo. De politie onderzoekt momenteel of de zanger zelf is gesprongen of dat het een ongeluk was. Eerder op de dag ging de politie al naar het hotel, omdat er melding was gemaakt van een agressieve man, mogelijk onder invloed van drank of drugs.

De 31-jarige Britse zanger was jarenlang lid van de populaire boyband One Direction, die werd opgericht tijdens talentenjacht X-Factor. De groep ging in 2015 uit elkaar, waarop alle vijf de leden solo gingen. De band scoorde grote hits met What Makes You Beautiful, Kiss You, Story of My Life en Night Changes.