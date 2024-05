Harry Styles opnieuw vrijgezel na ‘moeilijke periode’

Harry Styles is weer vrijgezel. Dat melden althans Britse media. Styles en zijn vriendin, actrice Taylor Russell, zouden na een relatie van veertien maanden uit elkaar zijn.

Het stel werd in april voor het laatst gezien, tijdens een fietstochtje in Tokio. Een aantal weken later verscheen Russell op de loper van het Met Gala, maar zonder Styles.

“Harry en Taylor hebben hun relatie beëindigd. Ze gingen door een moeilijke periode na hun tripje naar Japan en nemen nu wat tijd voor zichzelf”, laat een bron aan de Britse krant The Sun weten. “Hij is in Amerika en zij in Londen. Ze waren een geweldig stel en het was duidelijk dat Taylor Harry heel gelukkig maakte.”