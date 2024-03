Deze voormalige One Direction-zanger brengt nieuw album uit

Zayn Malik brengt in mei voor het eerst in drie jaar een nieuw album uit. De plaat heeft de titel Room Under the Stairs gekregen en verschijnt op 17 mei, maakte de zanger bekend.

De 31-jarige Malik deelde ook dat een nieuwe single van het album vrijdag uitkomt. Het nummer heet What I Am. Vorig jaar bracht hij al de eerste single uit van het album, Love Like This.

Het vorige album van de voormalig One Direction-zanger, Nobody Is Listening, kwam in 2021 uit.