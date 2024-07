Kim en Khloé Kardashian in India voor bruiloft miljardairszoon

Kim en Khloé Kardashian zijn in India voor de bruiloft van de Indiase miljardairszoon Anant Ambani en zijn aanstaande vrouw Radhika Merchant. De beroemde zussen behoren tot de vele bekende mensen die op de driedaagse bruiloft aanwezig zijn. De 29-jarige bruidegom is de jongste zoon van Mukesh Ambani, de rijkste man van India.

Met de huwelijksvoltrekking dit weekend in Mumbai komt er een einde aan de lange reeks pre-party’s en andere feestelijkheden die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Ambani heeft onder meer een Europese cruise voor 1200 gasten georganiseerd, een hindoetempel in het ouderlijk huis van de familie laten bouwen en sterren als Rihanna en Justin Bieber laten invliegen voor privéoptredens.

De Europese cruise was in juni en duurde vier dagen. Zangeres Katy Perry trad op tijdens een gemaskerd bal in een Frans kasteel in Cannes. Ook de Backstreet Boys, de Amerikaanse rapper Pitbull en de Italiaanse tenor Andrea Bocelli waren ingehuurd om de gasten te vermaken. Op eerder georganiseerde gala’s waren onder anderen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Ivanka Trump aanwezig.

Clinton en Tyson

Bij de festiviteiten dit weekend worden volgens persbureau AFP ook weer veel beroemdheden verwacht. Zo zouden de voormalige Britse premiers Boris Johnson en Tony Blair al gezien zijn op de luchthaven van Mumbai, en zijn ook de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton, bokser Mike Tyson en acteur John Cena aanwezig.

Fortuin van meer dan 113 miljard

Anants vader Mukesh is voorzitter van Reliance Industries, een door de familie opgericht conglomeraat dat het grootste bedrijf van India is geworden. Mukesh is volgens Forbes met een fortuin van meer dan 113 miljard Amerikaanse dollar de elfde rijkste persoon ter wereld. In 2018 gaf hij naar verluidt honderd miljoen dollar uit aan de bruiloft van zijn dochter, waarbij onder anderen Beyoncé optrad.