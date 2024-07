Justin Bieber verdient fortuin met privéoptreden in Mumbai

Justin Bieber heeft goed verdiend aan een privéoptreden dat hij eerder deze week gaf in India. De Canadese zanger speelde op een evenement ter ere van de bruiloft van de zoon van Mukesh Ambani, de rijkste man van Azië. Volgens verschillende Indiase media kreeg de 30-jarige zanger 10 miljoen dollar betaald voor zijn optreden.

Bieber deelde op zijn Instagrampagina meerdere berichten met foto’s en video’s van het evenement. Daarop is te zien hoe hij onder meer zijn nummers Love Yourself en Where Are You Now speelt.

Rihanna

Het is niet de eerste keer dat een grote ster een optreden geeft rond de trouwerij van Anant Ambani en zijn verloofde Radhika Merchant. Zo gaf ook Rihanna eerder dit jaar een optreden ter ere van het trouwfeest van het paar.