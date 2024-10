Baywatch-acteur Michael ‘Newmie’ Newman (68) overleden

Acteur Michael Newman is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Amerikaanse magazine People dinsdag. Newman werd bekend door zijn rol in de serie Baywatch. Daarin speelde hij een karikatuur van zichzelf, genaamd Mike ‘Newmie’ Newman.

Newman overleed zondag aan “complicaties” aan zijn hart, bevestigt goede vriend en regisseur Matt Felker aan People. “Hij was omringd door zijn familie en vrienden”, aldus Felker.

In 2006 kreeg Newman de diagnose Parkinson. In de laatste jaren haalde hij geld op voor de Michael J. Fox Foundation, die zich inzet om een medicijn tegen Parkinson te ontwikkelen.

Echte reddingzwemmer

Van alle Baywatch-castleden, was Newman de enige die in het echt ook reddingszwemmer was. Hij was in 150 afleveringen van Baywatch te zien, tussen 1989 en 2001. Naast zijn werk als reddingszwemmer en acteur was Newman ook brandweerman. Hij werkte als brandweerman tot aan zijn pensioen.