Maxime Meiland ontloopt vervolging voor smaad: aangifte te laat

Tekst: Denise Delgado

24/09/2025

Maxime Meiland (29) wordt niet vervolgd voor smaad, zo bevestigt het Gerechtshof Den Haag na berichtgeving van het AD. De aangifte tegen haar kwam volgens het hof te laat.

Aangifte niet binnen drie maanden gedaan

In haar biografie schreef Maxime over een verkrachting, zonder een naam te noemen. Een man die zich herkende in het verhaal stelde echter ernstige schade te hebben ondervonden en deed aangifte. Nadat die eerder werd geseponeerd, probeerde hij via een artikel 12-procedure alsnog vervolging af te dwingen. Het hof wees dat verzoek af, omdat de aangifte niet binnen de vereiste drie maanden werd gedaan.

Voorlopig getuigenverhoor

Advocaat Sébas Diekstra, die Maxime bijstaat, noemt de beslissing logisch en verwacht. “Het was vanaf het begin duidelijk dat hier geen sprake was van smaad. Vrijwel iedere strafjurist weet dat zowel aangifte als klacht binnen drie maanden moeten worden gedaan. Omdat dat hier pas vele maanden later is gebeurd, was deze uitkomst alleen al op die grond te voorzien.”

De advocaat van de man, Peter Schouten, zegt de uitspraak te respecteren, maar benadrukt dat er nog een voorlopig getuigenverhoor volgt. Zijn cliënt wil in een civiele procedure de beschuldiging van tafel krijgen en schadevergoeding eisen.

BEELD: ANP

