Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra: ‘Femicide is een structureel probleem’

Tekst: Emelie van Kaam

Als slachtofferadvocaat ziet Sébas Diekstra dagelijks de gevolgen van seksueel geweld en femicide. Volgens hem zijn dit geen incidenten, maar uitingen van een dieperliggend maatschappelijk probleem.

‘We leven nog altijd in een sterk patriarchale cultuur waarin ongelijkheid en grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen vaak worden gebagatelliseerd of zelfs gelegitimeerd’, zegt Sébas Diekstra: ‘Dat raakt mij. Ik zie hoe slachtoffers en nabestaanden niet alleen met trauma’s strijden, maar ook met een systeem dat hen vaak in de steek laat.’

Femicide vraagt blijvende aandacht

De slachtofferadvocaat benadrukt dat de urgentie rond femicide en seksueel geweld vaak oplaait na gruwelijke incidenten, maar daarna weer wegzakt: ‘We mogen niet accepteren dat dit vaak als onvermijdelijk wordt weggezet. Gelukkig zie je nu, bijvoorbeeld door de gruwelijke moord op een meisje uit Abcoude, dat publieke verontwaardiging eindelijk tot meer besef en een bredere discussie leidt. Maar het gevaar is dat de urgentie ook weer snel naar de achtergrond verdwijnt.’

Lees ook: Zangeres S10 en moeder aanwezig bij eerste zitting tweelingbroer

Investeren aan de voorkant

Volgens Sébas Diekstra wordt er te veel ingezet op maatregelen achteraf, zoals meer politie en camera’s. ‘Natuurlijk is dat nodig, maar die oproepen komen altijd pas nádat het mis is gegaan. Wat we veel te weinig doen, is investeren aan de voorkant: in opvoeding, onderwijs en cultuur. Jongens leren wat respect betekent, dat grenzen er niet zijn om te overschrijden. Daarnaast moeten we veel sneller signaleren en effectieve maatregelen nemen. Juist daaraan ontbreekt het veel te vaak.

Sébas Diekstra vindt snelheid cruciaal

Sébas ziet in de praktijk dat rechtszaken vaak eindeloos voortslepen. ‘Onmenselijk, voor zowel slachtoffer als verdachte. Dat ligt voor een groot deel aan ons piepende en krakende rechtssysteem. Als iemand van partnergeweld wordt verdacht, moet dat snel voor de rechter komen. In plaats daarvan zijn we jaren verder. Dat ondermijnt het vertrouwen in het recht en in de rechtsstaat.’

Ons hele gesprek met Sébas Diekstra lees je in Weekend editie 37, vanaf woensdag 10 september in de winkels. Hierin vertelt hij onder meer hoe hij denkt over de zaken rondom Marco Borsato, Ali B en Maxime Meiland. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

FOTO: ANP