Zangeres S10 en moeder aanwezig bij eerste zitting tweelingbroer

Tekst: Denise Delgado

Zangeres S10 (24) verscheen maandagochtend samen met haar moeder en hun advocaat bij de rechtbank in Haarlem. Aan de aanwezige pers gaf ze geen reactie. Daar vond de zitting plaats tegen de 24-jarige man uit Hoorn, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar broer. De verdachte was er zelf niet bij.

Eerste openbare voorbereidende zitting

Dit is de eerste openbare voorbereidende zitting rond de dood van de tweelingbroer van S10. Over het proces en het verlies van haar broer Emiel den Hollander wilde ze zich niet uitlaten. Emiel werd op 16 april zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage bij een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Voorafgaand daaraan verbleef hij urenlang in een woning in de flat, waar hij mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Op 19 juni bezweek hij aan zijn verwondingen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Zangeres S10 en Desiree den Hollander arriveren met hun advocaten Julia Mekkes en Sebas Diekstra bij de rechtbank van Haarlem.

Verzoek aanwezigheid afgewezen

Stien den Hollander, zoals de zangeres officieel heet, had met haar moeder de rechtbank verzocht de verdachte te verplichten bij de zitting aanwezig te zijn. Dat verzoek werd echter afgewezen. Volgens een woordvoerder zag de rechtbank ‘gelet op het pro-formakarakter van de zitting’ geen wettelijke noodzaak.

Tweede verdachte

Naast de 23-jarige verdachte, die op 21 mei werd aangehouden, zit sinds eind juni ook een 30-jarige man uit Hoorn vast. Hij verschijnt in oktober tijdens een eerste inhoudelijke zitting.

BEELD: ANP