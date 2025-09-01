S10 Moeder Aanwezig Zitting

Zangeres S10 en moeder aanwezig bij eerste zitting tweelingbroer

Tekst: Denise Delgado

01/09/2025

Zangeres S10 (24) verscheen maandagochtend samen met haar moeder en hun advocaat bij de rechtbank in Haarlem. Aan de aanwezige pers gaf ze geen reactie. Daar vond de zitting plaats tegen de 24-jarige man uit Hoorn, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar broer. De verdachte was er zelf niet bij.

Eerste openbare voorbereidende zitting

Dit is de eerste openbare voorbereidende zitting rond de dood van de tweelingbroer van S10. Over het proces en het verlies van haar broer Emiel den Hollander wilde ze zich niet uitlaten. Emiel werd op 16 april zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage bij een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Voorafgaand daaraan verbleef hij urenlang in een woning in de flat, waar hij mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Op 19 juni bezweek hij aan zijn verwondingen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Rechtbank Behandelt Zaak Dood Van Tweelingbroer Van S10
Zangeres S10 en Desiree den Hollander arriveren met hun advocaten Julia Mekkes en Sebas Diekstra bij de rechtbank van Haarlem. 

Lees ook: S10 rouwt om verlies van tweelingbroer: ‘Wat gaan we jou missen’

Verzoek aanwezigheid afgewezen

Stien den Hollander, zoals de zangeres officieel heet, had met haar moeder de rechtbank verzocht de verdachte te verplichten bij de zitting aanwezig te zijn. Dat verzoek werd echter afgewezen. Volgens een woordvoerder zag de rechtbank ‘gelet op het pro-formakarakter van de zitting’ geen wettelijke noodzaak.

Tweede verdachte

Naast de 23-jarige verdachte, die op 21 mei werd aangehouden, zit sinds eind juni ook een 30-jarige man uit Hoorn vast. Hij verschijnt in oktober tijdens een eerste inhoudelijke zitting.

Lees ook: Verdachte van betrokkenheid bij dood tweelingbroer S10 blijft langer vastzitten

BEELD: ANP

LEES OOK

Paul de Leeuw tegen Jan Smit: ‘Slechte vraag gesteld’
Prinses Ariane neemt net als zussen tussenjaar
Astrid Holleeder bij RTL Tonight: ‘Het blijft toch mijn broer’
Samenvatting: de eerste aflevering van Expeditie Robinson

Uit andere media

Sante The Manicurist Grinded The Nails Of The Girl In The Nail Salon acrylnagels gellak acryl

Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?

Strak gelakte nagels die wekenlang mooi blijven zonder dat je ernaar hoeft om te kijken? Daar zeggen we geen nee tegen. Maar ga je dan voor acrylnagels of gellak? Beide hebben hun voordelen, maar het hangt vooral af van jouw levensstijl en hoe je je handen gebruikt.
Vriendin Herfst Innerlijke Rust

Déze 5 sterrenbeelden zullen deze herfst innerlijke rust vinden

De herfst is hét seizoen van loslaten. De dagen worden korter, de lucht frisser en de natuur trekt zich langzaam terug. Waar de zomer vaak vol drukte, afspraken en reuring zit, nodigt de herfst uit tot reflectie en verstilling. Voor sommige sterrenbeelden betekent dit een zeldzaam gevoel van innerlijke rust, helderheid en balans. Alsof alles eindelijk weer even op zijn plek valt. 
Party Amsterdam Gouden Televiezier Ring

Floortje Dessing viert 55ste verjaardag

Floortje Dessing is vandaag, 31 augustus, 55 jaar geworden.
Weekend Anna Nooshin Thijs Boermans

Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans

Het was allesbehalve love at first sight toen Anna Nooshin (38) voor het eerst Thijs Boermans (28) ontmoette. Wat begon als een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeestje, groeide uiteindelijk uit tot een liefdevolle relatie en een gezinnetje. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs hoe hun romance eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise