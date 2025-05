S10 gaat weer optreden

Wereldsterren

Bad Bunny komt naar Nederland

Fantastisch nieuws voor alle fans van Bad Bunny. De zanger heeft zijn wereldtournee aangekondigd en komt ook naar Nederland. Op 23 juni 2026 zal hij optreden in het GelreDome in Arnhem. De tour, die in het teken staat van zijn album DeBí TiRAR MáS FOToS, start in Santo Domingo op 21 november. En gaat door...