Verdachte van betrokkenheid bij dood tweelingbroer S10 blijft langer vastzitten

Tekst: Denise Delgado

De 30-jarige man uit Hoorn die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10 blijft nog negentig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Holland donderdag bepaald.

De 24-jarige man werd op 16 april zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage aan de Osdorper Ban in Amsterdam. De tweelingbroer van S10 had daarvoor urenlang in een woning in de flat verbleven, vermoedelijk tegen zijn wil. Op 19 juni bezweek hij aan zijn verwondingen.

Doodslag

Eerder werd al een 23-jarige man uit Hoorn gearresteerd. Hij zit nog vast en moet op 30 juni opnieuw voor de raadkamer verschijnen. Justitie verdenkt hem van doodslag en wil dat ook zijn voorarrest wordt verlengd.

Heel verdrietig

Zangeres S10 stond vorig weekend voor het eerst sinds het overlijden van haar broer op het podium tijdens Down The Rabbit Hole. Ze was zichtbaar geëmotioneerd en zei tegen het publiek dat ze ‘heel verdrietig’ is. Daar las ze een brief voor over het grote gemis. S10 keek al lange tijd uit naar haar optreden op het festival. “Het was en is een droom,” vertelt ze. “Hierna weet ik het nog even niet wat ik ga doen. Voor nu en vandaag: laten we samen zijn.” De zangeres raakt geëmotioneerd terwijl ze haar woorden uitspreekt en vraagt het publiek om er ‘het beste van te maken’. Ze sluit haar optreden af met een warme boodschap: “Wees lief en voel je vrij”.

BEELD: ANP