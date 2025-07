S10 eregast bij Down The Rabbit Hole

Tekst: Evelien Berkemeijer

S10 zal dit weekend optreden bij het festival Down The Rabbit Hole. Het festival roept op haar een heel warm welkom te geven.

Down The Rabbit Hole, kortweg DTRH, deelt dit zelf op Instagram.

Eregast

“We zijn blij dat ze dit weekend bij ons is en vragen heel veel liefde voor de eregast van DTRH25: S10”, zo begint de post van het feest. S10 zal een show geven op Hotot en Bossa Nova, maar daarnaast kunnen gasten zich schrap zetten voor nog meer verrassingen: “Met de sleutels van alle podia en area’s in haar achterzak is the sky namelijk elke dag the limit.” Het warme welkom dat de festival voor haar vraagt, begint al in de reacties, waar veel mensen hartjes plaatsen.

Festival

Down The Rabbit Hole is een driedaags muziekfestival dat dit weekend weer voor de deur staat. Het vindt plaats in De Groene Heuvels in Beuningen. De naam verwijst naar ‘Alice in Wonderland’, waarbij Alice haar avontuur begint wanneer ze het konijnenhol in gaat.

Tweelingbroer

Dat S10 dit weekend aanwezig zal zijn op het feest is bijzonder omdat ze recentelijk haar tweelingbroer is verloren. Op Instagram stond ze stil bij dit grote verlies: “Liefste Emiel, wat gaan we jou missen”, schreef ze daar.

FOTO: ANP