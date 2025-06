Tweelingbroer van S10 overleden

Tekst: Nicky Molendijk

Emiel den Hollander, de tweelingbroer van zangeres S10, is donderdagmiddag overleden. Aan De Telegraaf laat zijn moeder, Desiree den Hollander, weten dat Emiel is overleden aan de verwondingen die hij opliep na een val van een flat in Amsterdam Nieuw-West.

Emiel werd in april zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage nadat hij onder verdachte omstandigheden van vier hoog uit een flat naar beneden was gevallen. Sindsdien lag hij in het Amsterdam UMC in coma en is helaas niet meer wakker geworden.

Zijn moeder laat weten dat hij “al sinds zijn twaalfde” in de problemen zit. “Ik heb alles geprobeerd om hem eruit te krijgen. Maar niets hielp”, vertelt ze. “Onderwereld, bedankt. Wat ik al jaren vreesde, is uitgekomen. De onderwereld is hem fataal geworden. Emiel is vermoord.”

De familie wil nu in alle rust afscheid nemen. “We zijn intens verdrietig. We hebben negen slopende weken aan zijn bed gezeten, dag en nacht. Nu is het tijd om hem te laten gaan. We vragen iedereen onze privacy te respecteren.”