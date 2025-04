Tweelingbroer S10 zwaargewond in ziekenhuis

Tekst: Nicky Molendijk

Heftig nieuws voor S10 en haar familie. De tweelingbroer van de zangeres ligt zwaargewond in het ziekenhuis na een val van een flat aan Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West. Dat meldt De Telegraaf.

Op Facebook schrijft hun moeder dat de 24-jarige man uit Hoorn vorige week woensdag urenlang werd gegijzeld in de flat en dat er losgeld is geëist door zijn ontvoerders. Vervolgens is hij van vier hoog gevallen en kwam op het dak van een garage terecht. Een stel dat de klap had gehoord, schoot hem als eerste te hulp door op de garage te klimmen.

De toestand van de tweelingbroer van S10 is nog altijd kritiek. Zijn moeder liet eerder weten dat hij naast hersenletsel een gebroken nek, gebroken ribben, een geperforeerde long, een gebroken heup en gebroken schouderbladen heeft.

Inmiddels heeft de politie een 60-jarige Amsterdammer, de bewoner van de flat, aangehouden. Het is nog onduidelijk of Stiens tweelingbroer werd geduwd, zelfs sprong tijdens een vluchtpoging of dat er sprake was van een ongeval. “Of er sprake is van een misdrijf wordt onderzocht. Andere scenario’s, zoals een ongeval, kunnen op dit moment ook niet worden uitgesloten”, vertelt een woordvoerder van de politie aan De Telegraaf.

Afgelopen week schrapte S10 drie optredens vanwege “privéomstandigheden”. Haar management laat weten geen commentaar te willen geven.