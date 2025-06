S10 rouwt om verlies van tweelingbroer: ‘Wat gaan we jou missen’

Tekst: Denise Delgado

Zangeres S10 staat op Instagram stil bij het overlijden van haar 24-jarige tweelingbroer, Emiel den Hollander. Donderdag werd bekend dat Emiel is overleden aan de verwondingen die hij opliep na een val van een flat in Amsterdam Nieuw-West.

Val van vierde verdieping

Bij een jeugdfoto van hen samen schrijft S10: “Liefste Emiel, wat gaan we jou missen”. Eerder, eind april, deelde hun moeder via Facebook dat haar zoon zwaargewond in het ziekenhuis lag. Hij was gevallen van de vierde verdieping van een flat aan de Osdorper Ban en kwam terecht op het dak van een garage. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Buurtbewoners die een harde klap hoorden, schoten direct te hulp. Emiel werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Tweelingbroer van S10 overleden

Volgens De Telegraaf liep hij ernstig letsel op, waaronder hersenletsel, een gebroken nek, meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en botbreuken in zijn heup en schouders. Hij belandde in coma en zijn situatie werd als zeer zorgelijk omschreven. Inmiddels is bekend geworden dat Emiel is overleden aan zijn verwondingen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP