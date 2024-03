Rechtszaken rond Maxime Meiland maken Erica ‘woest’

Er lopen momenteel meerdere rechtszaken rond Maxime Meiland wegens haar boek Maxime Misbruikt, Ontspoord En Nu… Gelukkig!, geschreven door Jan Dijkgraaf. Jan en Maxime’s moeder Erica zijn “woest” over de hele gang van zaken, vertelt hij aan Weekend.

Maxime won de smaadzaak, waarop Peter Schouten, advocaat van de man die de zaak aanspande, zei een bodemprocedure te starten. Jan heeft er geen goed woord voor over. “De manier waarop Schouten de vrienden van die gast – die stelden dat ze erbij waren en dat het geen verkrachting was – heeft gekoppeld aan de bladen maakte me woest. En het benoemen dat de hele vriendengroep seks met Maxime heeft gehad – oftewel: ze werd door Schouten neergezet als een slet. Dat zorgt ervoor dat ik het bloed van die man wel kan drinken.”

Feministisch ingesteld

Dat geldt ook voor Erica, weet Jan. “Erica, die enorm feministisch is ingesteld, is afgelopen periode ook ontzettend boos geworden. Zij heeft zoiets van: hoe durft die vent het verhaal helemaal om te draaien?!”

Beeld: Mischa Schoemaker

