Maxime Meiland wint smaadzaak, boek hoeft niet uit winkels

Maxime Meiland hoeft haar boek niet uit de boekhandels te halen. De realityster heeft het kort geding hierover gewonnen tussen haar en de man die zij beschuldigt van verkrachting, heeft de rechtbank van Den Haag vrijdag besloten. De man klaagde Meiland aan voor smaad, omdat ze in haar biografie heeft geschreven dat ze door hem verkracht is.

De vermeende dader, die in het boek niet bij naam wordt genoemd, spreekt de beschuldigingen tegen. Hij eiste dat het boek uit de handel wordt genomen omdat hij last zou ondervinden van de beschuldiging, die volgens de man herleidbaar is naar hem. De rechtbank oordeelde dat de beschrijving van Meiland “niet onrechtmatig” is. Zij hoeft de beschuldigingen dan ook niet terug te nemen.

Lees ook: Officieel aangifte gedaan tegen Maxime Meiland

Meilands advocaten Sébas Diekstra en Allon Kijl zijn blij met de uitspraak. “Dit was de enig juiste uitspraak vanuit juridisch oogpunt die er gedaan kon worden”, laten ze weten. “Als de rechter anders zou hebben beslist, dan zouden andere slachtoffers mogelijk ook niet meer naar voren durven te treden vanwege de dreiging van juridisch consequenties.”

Peter Schouten, de advocaat van de man in kwestie, was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.