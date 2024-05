OM sluit zaak verkrachting Maxime Meiland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak van verkrachting van tv-persoonlijkheid Maxime Meiland afgesloten. Meiland had in januari van dit jaar aangifte gedaan van verkrachting. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft geen ondersteunend bewijs opgeleverd, meldt het OM vrijdag.

Meiland had eerder in haar biografie geschreven over de verkrachting. Dat misdrijf zou hebben plaatsgevonden in Lisse in de zomer van 2010. De zedenpolitie heeft naar aanleiding van de aangifte uitgebreid onderzoek gedaan onder leiding van een officier van justitie. Er moest vastgesteld worden of er in 2010 sprake is geweest van dwang. In het onderzoek is Meiland gehoord, overhandigde stukken zijn gelezen en er zijn meerdere getuigen gehoord. “Dit onderzoek heeft geen informatie opgeleverd die de aangifte op het punt van dwang ondersteunt. Het Openbaar Ministerie komt daarom niet tot een verdenking van verkrachting.”

De 28-jarige Meiland en haar advocaat zijn inmiddels door de officier van justitie geïnformeerd over de beslissing.

Eerder had een 29-jarige man aangifte gedaan van smaad om de passages in het boek van Meiland over de verkrachting. Die aangifte werd in februari door het OM geseponeerd.