Justin Timberlake krijgt taakstraf voor rijden onder invloed: zanger gaat door het stof

Justin Timberlake heeft vrijdag een taakstraf gekregen nadat hij in juni werd betrapt op het rijden onder invloed. De Amerikaanse popster moet een taakstraf van 25 tot 40 uur vervullen en een boete van 500 dollar betalen, melden Amerikaanse media. Ook moet hij in het openbaar een verklaring delen over de gevaren van rijden onder invloed.

De Amerikaanse zanger werd op 18 juni aangehouden nadat hij een stopbord negeerde en op de verkeerde weghelft reed. Volgens agenten rook hij toen naar alcohol. De 43-jarige zanger weigerde een blaastest en zei dat hij niet dronken was. Hij noemt het “een grote fout” dat hij met drank op achter het stuur is gaan zitten, zei hij na afloop van de rechtszaak in Sag Harbor, New York.

“Velen van jullie hebben me een groot deel van mijn leven gevolgd en, zoals jullie misschien weten, probeer ik het niveau voor mijzelf heel hoog te houden. Dit was dat niet”, gaf Timberlake toe tijdens een persmoment op straat. “Ik bevond mezelf in een positie waarin ik een andere beslissing had kunnen nemen.”

‘Leer van mijn fout’

Justin zegt dat hij tijd heeft gehad om over het incident na te denken. “Wat ik wil zeggen tegen iedereen die kijkt en luistert: zelfs als je één drankje op hebt, ga niet achter het stuur van een auto zitten. Er zijn zoveel alternatieven, bel een vriend, neem een Uber, er zijn veel reis-apps of neem een taxi. Dit is een fout die ik heb gemaakt, maar ik hoop dat iedereen die nu kijkt en luistert van deze fout kan leren.”

Overeenkomst

Eerder werd bekend dat de zanger een overeenkomst had gesloten met de openbaar aanklager. Hij bekende schuld aan een verkeersovertreding, waardoor hij niet meer werd vervolgd.