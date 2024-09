Justin Timberlake niet meer vervolgd voor rijden onder invloed

Justin Timberlake heeft een deal gesloten met de openbaar aanklager in de zaak voor rijden onder invloed. De zanger heeft schuld bekend aan een verkeersovertreding, waardoor hij er niet meer voor wordt vervolgd. Volgens entertainmentsites TMZ en Deadline moet Timberlake wel een boete betalen.

De 43-jarige Timberlake werd in juni in New York aangehouden nadat hij een stopbord had genegeerd en op de verkeerde weghelft reed. Volgens de agent had hij “bloeddoorlopen en glazige ogen” en rook hij naar alcohol. De zanger zei zelf dat hij niet dronken was.

Door schuld te bekennen aan een minder zware aanklacht, ontloopt de zanger een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een hogere boete. Nu moet Timberlake tussen de 300 en 500 dollar betalen. De rechter bepaalt vrijdag tijdens een hoorzitting de precieze hoogte van de boete.