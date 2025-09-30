Invest Fest 2023 diddy sean combs

Diddy riskeert meer dan 11 jaar celstraf

Tekst: Denise Delgado

30/09/2025

Amerikaanse aanklagers vragen een gevangenisstraf van ‘minstens 135 maanden’ voor Sean ‘Diddy’ Combs (55) en een boete van 500.000 dollar, blijkt uit rechtbankstukken. Dat meldt ‘Reuters’.

Maximaal twintig jaar

In juli werd Diddy door een jury schuldig bevonden aan het vervoeren van personen met prostitutie als doel. Voor deze aanklacht kan hij maximaal twintig jaar cel krijgen. Vrijdag hoort hij in New York welke straf hij daadwerkelijk krijgt.

Diddy ziet zichzelf als slachtoffer

De rapper probeert volgens de aanklagers zichzelf te zien als slachtoffer, maar dat is volgens hen niet terecht. “De rechter moet zich richten op de echte gevolgen van zijn gedrag voor de slachtoffers,”schrijven ze.

Tijdens het proces verklaarden twee voormalige vriendinnen van Diddy dat ze gedwongen werden deel te nemen aan drugsgebruik en seksmarathons met mannelijke sekswerkers, terwijl de rapper toekeek en soms filmde.

De rapper werd vrijgesproken van de zwaarste aanklachten, zoals afpersing en mensenhandel, waarop levenslange gevangenisstraf stond. Diddy blijft onschuldig en zal naar verwachting in beroep gaan. Zijn advocaten vroegen eerder om een straf van veertien maanden, waardoor hij dit jaar al vrij zou kunnen komen, aangezien hij al ongeveer een jaar vastzit.

