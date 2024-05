Sean ‘Diddy’ Combs niet vervolgd voor mishandeling op uitgelekte oudere beelden

Sean ‘Diddy’ Combs zal niet vervolgd worden voor een gewelddadig incident dat te zien is op oude beveiligingsbeelden, die CNN vrijdag publiceerde. Volgens het Openbaar Ministerie in Los Angeles is er naar aanleiding van de beelden geen zaak tegen Combs mogelijk omdat de gebeurtenis buiten de verjaringstermijn van vijf jaar valt, schrijft onder meer het Amerikaanse Vanity Fair. De beelden zijn uit 2016.

CNN publiceerde de beveiligingsbeelden waarop Combs en zijn ex-vriendin Cassie Ventura te zien zijn. Op de beelden is te zien hoe de rapper zijn toenmalige vriendin fysiek mishandelt in de gang van een hotel. De rapper gooit zijn toenmalige vriendin op de grond, trapt haar tweemaal en trekt haar aan haar trui over de gang.

Mishandeling en verkrachting

In november vorig jaar diende Ventura een aanklacht tegen Combs in voor mishandeling en verkrachting. De beschuldigingen die hierin werden gedaan, lijken volgens CNN sterk op de geweldpleging die op de opgedoken camerabeelden te zien is. Ventura en Combs schikten niet veel later. Combs heeft alle aantijgingen altijd ontkend. Combs en Ventura hadden tussen 2007 en 2018 een relatie.

Meerdere aanklachten en politie-invallen

Een aantal andere vrouwen diende vorig jaar, na Ventura, ook klachten in tegen Combs voor seksueel geweld. Combs ontkende eind 2023 deze beschuldigingen. De politie viel in maart enkele huizen van Combs binnen omdat de rapper van onder meer mensenhandel zou worden beschuldigd. Dat onderzoek loopt nog en Combs is dan ook nog niet aangeklaagd, aldus Vanity Fair.

Beeld: Getty Images