Vooralsnog geen borgtocht voor Diddy

Er is geen beslissing genomen over het recentste verzoek om borgtocht van Sean ‘Diddy’ Combs, meldt tijdschrift Deadline.

Na een hoorzitting van twee uur in New York City, heeft een rechter zowel de openbaar aanklager als het verdedigingsteam laten weten dat hij meer duidelijkheid wil over hoe Combs heeft gecommuniceerd vanuit de gevangenis tijdens de twee maanden sinds zijn arrestatie op verdenking van mensenhandel. Rechter Arun Subramanian wil ook van beide partijen precies weten welke vormen van communicatie eigenlijk zijn toegestaan.

Combs zou vanuit de gevangenis hebben geprobeerd om contact te leggen met mogelijke getuigen voor zijn proces.

De aanklagers en de verdediging hebben tot 25 november om de informatie in te dienen. Er zijn nog geen nieuwe hoorzittingen op de agenda gezet. De rapper kan levenslang krijgen als hij schuldig wordt bevonden in een rechtszaak, die op 5 mei 2025 van start gaat.

Combs werd in september 2024 gearresteerd na beschuldigingen van onder andere afpersing en mensenhandel en zit sindsdien vast. Hij deed meerdere pogingen om op borgtocht vrij te komen, maar die werden allemaal afgewezen.