Ex-vriendin Diddy vraagt om vrijlating op borgtocht

Tekst: Denise Delgado

Virginia Huynh, een voormalige vriendin van Sean ‘Diddy’ Combs (55), heeft zich in een brief tot de rechter gewend met het verzoek om de rapper voorlopig vrij te laten op borgtocht. De twee hadden tussen 2014 en 2019 een knipperlichtrelatie en Virginia wordt genoemd in de rechtszaak tegen hem.

Slachtoffer-3

Virginia, die bekendstaat als ‘Gina’, maakte deel uit van de zaak tegen Combs en werd aanvankelijk anoniem aangeduid als ‘Slachtoffer-3’. Volgens Variety stelt ze in haar brief dat Diddy ‘geen groot gevaar vormt’, al erkent ze dat hij in het verleden fouten heeft gemaakt. Wel prijst ze zijn ‘inspanningen om zichzelf te verbeteren’. Ook schrijft ze dat hij een toegewijde familieman is ‘die al jaren geen geweld heeft gebruikt.’

Gina verklaarde in de brief dat ze Diddy al jarenlang kent, zowel professioneel als privé. Ze gaf toe dat hun relatie ‘niet altijd perfect’ was, maar dat ‘hij bereid was zijn fouten toe te geven en in de toekomst betere keuzes te maken.’

Diddy werd in juni schuldig bevonden aan twee aanklachten wegens het vervoeren van personen met als doel prostitutie. Van zwaardere beschuldigingen, zoals mensenhandel, werd hij vrijgesproken. Zijn straf wordt op 3 oktober bekendgemaakt.

Zijn advocaten hopen dat hij de uitspraak in vrijheid mag afwachten en stellen een borg van 50 miljoen dollar voor. De aanklagers hebben aangegeven daar fel op tegen te zijn.

